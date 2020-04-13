Приоритетная цель Скабелки — переход в «Локомотив»

Известный тренер Андрей Скабелка планирует перейти в ярославский «Локомотив», сообщил агент специалиста Шуми Бабаев корреспонденту «Чемпионата» Максиму Замятину. Контракт пока не подписан.
Напомним, Скабелка не сумел договориться по новому контракту с казахстанским «Барысом». Под руководством Скабелки «Барыс» показал лучшие результаты в истории регулярных чемпионатов, а также дважды пробился во второй круг плей-офф Кубка Гагарина.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Барыс» занял второе место в Восточной конференции, уступив только казанскому «Ак Барсу». В первом раунде «Барыс» победил магнитогорский «Металлург» со счётом 4-1. Вскоре казахстанский клуб отказался от продолжения борьбы за Кубок Гагарина из-за пандемии коронавируса.
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