11 безработных тренеров для клубов КХЛ. Когда и кого они могут возглавить



На хоккейный рынок выходят не только игроки, у которых заканчиваются контракты с их клубами, но и тренеры. Многие специалисты активно ищут работу, а некоторые не особенно и стараются. Рассказываем, какие у кого шансы трудоустроиться и в какой команде может появиться тот или иной тренер.

Шансы возглавить клуб КХЛ: 5%



Вячеслава Аркадьевича оторвала бы с руками любая команда КХЛ, но у скромных клубов на него просто не хватит денег, а в топ-клубы пока не хочет идти сам Быков. Дело в том, что специалист на постоянной основе проживает в Швейцарии, посвящает почти всё время семье и чувствует себя более чем комфортно. Поэтому шансы на то, что Быков возглавит клуб КХЛ, минимальны.

Шансы возглавить клуб КХЛ: 5%



Пропал с радаров Игорь Захаркин. Последним клубом КХЛ, в котором трудился бывший помощник Вячеслава Быкова, — покинувшая лигу «Югра». Более Захаркин нигде не работал, разве что участвовал в семинарах и занимался обучением детей. Складывается впечатление, что Игорю Владимировичу, как и Вячеславу Аркадьевичу, не особо хочется возвращаться в КХЛ. Даже никаких слухов про них не появляется.

Шансы возглавить клуб КХЛ: 10%



Билялетдинов много лет своей тренерской карьеры отдал «Ак Барсу», так что сейчас мэтр отечественного тренерского цеха наслаждается обычной жизнью. Билялетдинов часто посещает хоккей, раздаёт интервью, участвует в медийной жизни «Ак Барса». Теоретически можно предположить, что, например, Владимир Крикунов не договорится с «Динамо» о новом контракте и его сменит динамовский воспитанник Билялетдинов, но выглядит это не слишком правдоподобно.

Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru

Шансы возглавить клуб КХЛ: 10%



Без работы сидит бывший помощник Билялетдинова в «Ак Барсе» Валерий Белов, позднее, как и Захаркин, перешедший на самостоятельную работу. Белов неплохо трудился в родном «Витязе», а затем, после ухода из подмосковного клуба, так и не нашёл себе нового места. Белов – крепкий тренер для средней команды КХЛ, но пока предложений у россиянина нет. Нетрудоустроенных тренеров становится всё больше, а вакансий гораздо меньше.

Шансы возглавить клуб КХЛ: 30%



Куда сватают: в «Салават Юлаев»



Игорь Ларионов здорово сработал в тандеме с Валерием Брагиным на молодёжном чемпионате мира. Не удивительно, что теперь прославленного хоккеиста активно сватают на работу в КХЛ. В частности, прошли слухи про «Салават Юлаев». Контракта на следующий сезон у нынешнего тренера уфимцев Николая Цулыгина нет, но сложно представить, почему ему должны указать на выход. В плей-офф команда второй год подряд смотрится сильно.

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Шансы возглавить клуб КХЛ: 30%



Куда сватают: в «Трактор»



Чешский специалист, чей контракт со сборной Чехии завершается, будет искать работу в КХЛ в следующем сезоне. Одно время слухи активно отправляли пана Милоша в «Трактор», однако челябинцев практически наверняка возглавит нынешний тренер СКА Анвар Гатиятулин. Ржига работал во многих клубах КХЛ, хорошо знает местные реалии, но порой чеха подводит его вспыльчивый характер. Это и может стать проблемой в трудоустройстве.

Шансы возглавить клуб КХЛ: 40%



Светлов хорошо работал в низкобюджетном «Адмирале», стараясь выжать из команды максимум. Однако следующий сезон КХЛ «моряки» пропустят, да и Светлова из Владивостока в любом случае попросили. На данный момент каких-то активных слухов относительно Светлова не слышно, но трудоустроиться в клуб уровня минского «Динамо» ему вполне по силам. Если, конечно, минчане расстанутся с Крэйгом Вудкрофтом.

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Шансы возглавить клуб КХЛ: 50%



Буквально на днях «Автомобилист» объявил, что закончил сотрудничество с главным тренером Андреем Мартемьяновым. Мы помним этого специалиста по удачной работе в «Амуре», а вот «Автомобилисту» с огромным бюджетом и неплохим подбором игроков можно было выступить лучше. Однако в плей-офф команда выглядела уныло и безлико. Вряд ли после таких результатов Мартемьянова позовут в топ-клуб, но в средней команде этот тренер может трудоустроиться.

Шансы возглавить клуб КХЛ: 60%



Куда сватают: в рижское «Динамо»



В прошлом сезоне Скудра трудился в «Тракторе», но недоработал до конца регулярки и был уволен. Сейчас Петерис – главный кандидат на пост рулевого рижского «Динамо». Скудра действительно идеальный вариант для рижан: он способен навести в Риге порядок и наконец вывести команду в плей-офф. В последние годы в столице Латвии полный раздрай, отсутствие дисциплины и результатов. Это надоело местным болельщикам. В «Динамо» нужен требовательный тренер.

Шансы возглавить клуб КХЛ: 80%



Куда сватают: в «Барыс»



Андрей Назаров – один из самых узнаваемых и опытных тренеров КХЛ, несмотря на молодой по тренерским меркам возраст в 45 лет. Назаров соскучился по работе, а опыта и профессиональных качеств у него предостаточно. Учитывая, что Андрей Скабелка уже точно покинет «Барыс», именно Назаров является главным претендентом на пост главного тренера «барсов». И с базовым клубом сборной Казахстана, и с самой сборной Назаров прекрасно знаком, так что никаких проблем у него не возникнет.

Фото: photo.khl.ru

Шансы возглавить клуб КХЛ: 90%



Куда сватают: в «Локомотив»



Скабелка здорово зарекомендовал себя в «Барысе». Да, в сборной Казахстана не получилось, но на клубном уровне белорусский тренер проявил себя мощно, выстроив в Нур-Султане систему, которая сработала. «Барыс» сильно выступил в регулярном чемпионате, прошёл в первом раунде плей-офф «Магнитку» и вполне мог выйти в финал конференции. Теперь Скабелка практически наверняка возглавит «Локомотив». Без работы этот тренер точно не останется.



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