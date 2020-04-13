Ларсен — о коронавирусе в Дании: по ощущениям, ситуация под контролем. Люди остаются дома

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Филип Ларсен рассказал, как обстоят дела с коронавирусом в Дании.



«Сейчас не самое лёгкое время для тренировок – всё закрыто. Так что мы должны выжать максимум из упражнений дома или на заднем дворе.



По ощущения кажется, что ситуация под контролем, но пока почти всё закрыто и люди остаются дома. Открыты продуктовые магазины, а рестораны работают только «на вынос». Думаю, население справляется хорошо и проявляет осторожность в такое время. Надеюсь, скоро мы увидим конец всего этого.



Что мог бы посоветовать болельщикам? Мне сложно что-то сказать, я бы сам не отказался от совета. Очень сложная ситуация, когда остаёшься совсем без спорта, но я наслаждаюсь тем, что по сравнению с сезоном, у меня сейчас много времени, которое я могу проводить со своей семьёй», — цитирует Ларсена официальный сайт «Салавата Юлаева».



Ранее в Канаде болельщик выиграл $ 50 тыс. в конкурсе на самый точный бросок.