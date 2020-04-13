Владимир Соботка может вернуться в КХЛ

Нападающий клуба НХЛ «Баффало Сэйбрз» Владимир Соботка может вернуться в Континентальную хоккейную лигу, сообщил агент хоккеиста Роберт Шпаленка.
«Пока не знаем, как будет развиваться ситуация и где окажется Владимир. Изучим варианты и примем решение, возвращение в Европу — не исключено. Есть варианты в КХЛ, но до конкретики пока не доходило», — приводит слова Шпаленки Hokej.cz.
32-летний Соботка из-за травмы, которую ему нанёс российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, провёл только 16 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020. Чешский хоккеист записал в актив 3 (1+2) балла при показателе полезности "+2" и четырёх минутах штрафного времени. Соботка проводил на льду 14 минут и 15 секунд за матч.
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