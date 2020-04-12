Яшкин хочет получать в «Динамо», как Шипачёв. Главные трансферные новости КХЛ

В командах КХЛ продолжается этап продления контрактов с хоккеистами, а некоторые игроки, чьи соглашения заканчиваются 30 апреля 2020 года, договариваются с новыми клубами. Разумеется, пока неофициально.

Переговоры о продлении контракта

Чешский форвард Яшкин – ограниченно свободный агент. Нынешний контракт Дмитрия с «Динамо» истекает 30 апреля, поэтому стороны активно обсуждают новое соглашение. Агент хоккеиста в КХЛ Глеб Чистяков накануне заявил, что продвижение в переговорах есть, но говорить о сделке как о свершившейся пока рано.

По нашей информации, сторона Яшкина просит у клуба зарплату не менее 100 млн руб. за сезон, а в идеале – 120. Именно столько в «Динамо» зарабатывает капитан и центр первого звена Вадим Шипачёв. Кроме того, Дмитрий хочет получить однолетний контракт и через год снова попробовать вернуться в НХЛ. Динамовцы предлагают вариант «1+1» и 80 млн руб., а всё остальное убрать в бонусную часть.

Запрашиваемые деньги Яшкин отрабатывает, но нужно учитывать жёсткий потолок зарплат и тот факт, что бело-голубые, помимо Яшкина, хотят сохранить и шведа Петерссона, который просит в районе 80 млн руб. Так что менеджменту клуба непросто, но думается, что ситуация для бело-голубых сложится положительно.

Сколько получали Радулов, Панарин, Ковальчук и другие звёзды НХЛ, играя в России Некоторых из них заваливали деньгами, но они всё равно выбрали мечту.

н. Николай Голдобин – из «Ванкувера» в ЦСКА

Будет подписан контракт

Закончились мучения Николая Голдобина в НХЛ. Увы, в «Ванкувере» в россиянина до конца так и не поверили – форвард на регулярной основе отправлялся в АХЛ в «Ютику». Постоянно прозябать там хоккеист не захотел. Хоккеист принял правильное решение и вернулся в Россию.

Права на Голдобина в КХЛ принадлежали ЦСКА. Именно московские «армейцы» и вышли на Николая с двухлетним приглашением. В результате агент игрока в КХЛ Сергей Исаков заявил, что договорённость с москвичами о подписании двухлетнего контракта уже имеется. Таким образом, сразу после подписания контракта на два года с Антоном Слепышевым, ЦСКА провернул ещё одну неплохую сделку.

Кто куда перейдёт и кого возглавит? Что творится на трансферном рынке КХЛ Клубы уже договариваются о новых контрактах и переманивают к себе игроков, а также занимаются тренерским вопросом.

н. Йиндржих Абдул – из «Слована» в «Северсталь»

Будет подписан контракт

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин едва ли не в одиночку занимается комплектованием команды. Специалист уже заявил, что будет продлён контракт с форвардом Лишкой, а теперь в Череповец перебирается мало кому известный в России чех Абдул, выступавший за «Слован».

Йиндржих — лучший бомбардир минувшего сезона чемпионата Словакии. В 48 матчах за братиславцев чешский форвард записал на свой счёт 56 (21+37) баллов при показателе полезности «+41» и 56 минутах штрафного времени.

Что ж, будет интересно посмотреть на этого хоккеиста на уровне КХЛ. Абдул играл за сборные Чехии всех возрастов. Последние четыре сезона провёл в Словакии. В прошлом чемпионате нападающий показал лучшие статистические показатели в карьере.

з. Андрей Зубарев – из СКА в «Спартак»

Будет подписан контракт

Закончилась эпоха Андрея Зубарева в СКА. В последнее время этот защитник далеко не всегда проходил в основной состав «армейского» клуба, поэтому для Зубарева настало время перемен.

Сторона хоккеиста уже договорилась со «Спартаком», что именно в московском клубе Андрей продолжит свою карьеру. Как нам известно, видеть этого защитника в своей команде захотел лично главный тренер красно-белых Олег Знарок, который прекрасно знает возможности игрока. Да, Зубарев медлителен, но у него есть хороший бросок, плюс Андрей не боится ложиться под шайбы, а также умеет играть в силовой хоккей. Знарку в команде такие хоккеисты нужны.

н. Павел Куликов – из «Нефтехимика» в «Автомобилист»

Будет подписан контракт

По нашей информации, клуб из Екатеринбурга подписал на два года добротного центрального нападающего, который неплохо себя зарекомендовал в «Нефтехимике». Конечно, в топ-6 в клубе с возможностями «Автомобилиста» Куликов играть не будет, но в третьем-четвёртом звене этот трудолюбивый хоккеист вполне сгодится.

Куликов всю свою карьеру провёл в нижнекамской команде, поэтому первый переход в карьере – настоящий вызов для Павла. Если он продолжит прогрессировать и работать над собой, то на Урале у него обязательно получится.

Продление контрактов

«Ак Барс» подписал новые контракты с форвардом Патрисом Кормье и защитником Дмитрием Юдиным. Новое соглашение с Кормье подписано на один сезон, Юдин продлил контракт на два года. Помимо этого, казанцы заключили новое двухлетнее соглашение с вратарём Тимуром Биляловым.

Менеджмент «барсов» работает довольно продуктивно. Хочется посмотреть, кто из новичков, помимо форварда Стефана Да Косты, пополнит клуб. Не будет в Казани форвардов Фрэттина, Галузина и Санникова, а также защитника Виртанена.

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