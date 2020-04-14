Комиссар НХЛ: мы пока не приняли никаких решений, но будем готовы к любому варианту

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн поделился мнением о возможном возобновлении сезона НХЛ, прерванного из-за коронавируса.
«Сроки возвращения зависят от вещей, над которыми у нас нет абсолютно никакого контроля, потому что речь идет о всеобщем здоровье. Мы не знаем, когда это сможет произойти, потому что пока нет даже понимания, когда люди смогут собираться вместе. И речь даже не о болельщиках на аренах, а о том, чтобы игроки собирались для тренировок. Но мы следим за ситуацией на ежедневной основе.
Ребята пытаются поддерживать форму дома, но они уже в течение месяца не имели возможности выходить на лёд, а для возвращения игровой формы им понадобится две-три недели. Мы стремимся, чтобы все — не только игроки или члены НХЛ, но и все остальные оставались в безопасности. Но также мы хотим, чтобы хоккеисты не рисковали своим здоровьем, слишком рано возвращаясь на лёд и играя не в оптимальной форме.
Мы рассматриваем все возможности и хотим быть к ним готовыми для любых обстоятельств. Так что мы не исключили ничего и не приняли никаких решений. Но мы будем готовы к любому варианту, который будет иметь смысл в то время.
Мы все выразили желание вернуть спорт. Он является важной частью американской, а в моём случае — канадской, души. Спорт может объединять людей и выполнять исцеляющую функцию. Но мы все согласились, что до определённого момента есть вещи более важные. Ещё раз — приоритетом остаются всеобщее здоровье и хорошее самочувствие», — цитирует Беттмэна официальный сайт НХЛ.
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