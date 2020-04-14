НХЛ планирует играть сезон-2020/2021 с ноября по июнь, отменив Матч звёзд и бай-вик

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн рассказал о планах НХЛ по завершению сезона-2019/2020 и влиянии сдвига календаря на сезон-2020/2021.
«НХЛ готова отложить старт следующего сезона до ноября, чтобы завершить этот сезон летом, если это будет возможно. Лига считает, что следующий сезон будет полноценным. Он начнется в ноябре, а плей-офф планируется завершить к концу июня. Матч звёзд и бай-вик (Недельные паузы для команд. — Прим. «Чемпионата») будут отменены. При этом лично я не верю, что сезон будет возобновлён», – написал Лебрюн в «Твиттере».
Из-за эпидемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен, точные сроки окончания перерыва не известны.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания пандемией.
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