«Северсталь» объявила об изменениях в руководстве

В руководстве хоккейного клуба «Северсталь» произошли изменения, сообщается на официальном сайте череповецкой команды.

«Решением общего собрания учредителей с 14 апреля 2020 года директором САНО «ХК «Северсталь» назначен Николай Канаков, ранее занимавший должность заместителя директора. Всего же на различных должностях в хоккейном клубе он работает с 2004 года.



Михаил Хорошков продолжит работу в хоккейном клубе на должности заместителя директора по подготовке резерва», — сказано в официальном заявлениии.

Ранее стало известно, что главный тренер «Северстали» Андрей Разин продолжит работу с череповецким клубом в следующем сезоне. Об этом сообщил сам наставник во время открытой тренировки «сталеваров».