Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Северсталь» объявила об изменениях в руководстве

«Северсталь» объявила об изменениях в руководстве
Хоккей / КХЛ 0

В руководстве хоккейного клуба «Северсталь» произошли изменения, сообщается на официальном сайте череповецкой команды.

«Решением общего собрания учредителей с 14 апреля 2020 года директором САНО «ХК «Северсталь» назначен Николай Канаков, ранее занимавший должность заместителя директора. Всего же на различных должностях в хоккейном клубе он работает с 2004 года.

Михаил Хорошков продолжит работу в хоккейном клубе на должности заместителя директора по подготовке резерва», — сказано в официальном заявлениии.

Ранее стало известно, что главный тренер «Северстали» Андрей Разин продолжит работу с череповецким клубом в следующем сезоне. Об этом сообщил сам наставник во время открытой тренировки «сталеваров».

Разин останется главным тренером «Северстали» в следующем сезоне КХЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020