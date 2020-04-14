Агент Салака: Александр точно покинет Ригу, рассматриваем все варианты продолжения карьеры
Хоккейный агент Игорь Парашкин, представляющий интересы голкипера рижского «Динамо» Александра Салака, сообщил, что его клиент точно не останется в латвийском клубе на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги.
«Салак точно покинет Ригу. Мы рассматриваем все варианты продолжения карьеры», — цитирует Парашкина ТАСС.
В регулярном чемпионате Салак провёл 32 матча, в которых одержал восемь побед, дважды сыграв на ноль. Чешский вратарь пропускал в среднем по 2,52 шайбы за матч и отражал 91,2% бросков. Рижское «Динамо» заняло 11-е место в Западной конференции и не сумело выйти в плей-офф. Действующий контракт 33-летнего Салака с «Динамо» истекает 30 апреля. Трансферное окно в КХЛ открывается 1 мая.
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