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Кейн: с Панариным я играл в самый весёлый хоккей в жизни. Мы были отражением друг друга

Кейн: с Панариным я играл в самый весёлый хоккей в жизни. Мы были отражением друг друга
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн поделился воспоминаниями от совместного выступления за «ястребов» с российским нападающим Артемием Панариным. Американец и россиянин играли в одном клубе с 2015 по 2017 год, после чего Артемий был обменён в «Коламбус Блю Джекетс» на Брэндона Саада.

Статистика Артемия Панарина в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2016/2017.

«Я играл вместе с Панариным всего пару лет. Но его понимание игры было очень похоже на моё. Это было очень забавно. Мы просто играли вместе и были практически отражением друг друга. Наверное, в самый весёлый хоккей в своей жизни я играл именно с ним», – цитирует Кейна The Score.

Статистика Патрика Кейна в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2016/2017.

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