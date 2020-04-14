Кейн: с Панариным я играл в самый весёлый хоккей в жизни. Мы были отражением друг друга
Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн поделился воспоминаниями от совместного выступления за «ястребов» с российским нападающим Артемием Панариным. Американец и россиянин играли в одном клубе с 2015 по 2017 год, после чего Артемий был обменён в «Коламбус Блю Джекетс» на Брэндона Саада.
Статистика Артемия Панарина в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2016/2017.
«Я играл вместе с Панариным всего пару лет. Но его понимание игры было очень похоже на моё. Это было очень забавно. Мы просто играли вместе и были практически отражением друг друга. Наверное, в самый весёлый хоккей в своей жизни я играл именно с ним», – цитирует Кейна The Score.
Статистика Патрика Кейна в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2016/2017.
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