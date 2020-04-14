Даути: больше всего не хватает общения в раздевалке, рассказов от ветеранов

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути рассказал, чего ему не хватает больше всего после остановки сезона НХЛ из-за коронавируса.



«Матчи, болельщики — все это доставляет мне огромное удовольствие, но ничто не сравнится с общением в раздевалке. Мне его очень не хватает. Хочу снова оказаться там, чтобы снова смеяться, слушать рассказы молодых ребят или ветеранов, которые рассказывают о своих детях. Это лучшая часть хоккея. Когда я однажды завершу карьеру, буду скучать без игр, без болельщиков, без хоккея. И мне будет очень не хватать ощущений, которые я испытываю каждый день, когда иду на работу и оказываюсь в компании замечательных парней», — приводит слова Даути официальный сайт Национальной хоккейной лиги.