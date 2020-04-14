Степанов: «Крылья Советов» — щепетильная для меня тема. Хочется возрождения клуба

Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов рассказал, что надеется на возрождение «Крыльев Советов» в качестве профессионального хоккейного клуба.



«Если честно, то отсутствие профессиональных «Крыльев Советов“ — это очень печально. Такая тема для меня щепетильная. У клуба с такими традициями нет команды мастеров. Очень хочется, чтобы «Крылья» когда-нибудь возродились, потому что это реально была кузница талантов, столько игроков оттуда вышло! Конечно, хочется, чтобы наконец-то на «Сетуни» была профессиональная команда, и я искренне верю, что в скором будущем так и будет», — цитирует Степанова «Белорусский хоккей» со ссылкой на эфир в «Инстаграме».



Напомним, «Крылья Советов» в 2011 году прекратили своё существование в качестве профессионального клуба. С сезона-2016/2017 клуб выступает в Молодежной хоккейной лиге.

Забытые клубы Суперлиги. Где сейчас команды из первых чемпионатов России В Электростали потеряли «Кристалл», «Рубин» счастлив в ВХЛ, «Крылья Советов» мечтают о возрождении.