Забытые клубы Суперлиги. Где сейчас команды из первых чемпионатов России

Чемпионаты России по хоккею с шайбой ведут свою историю с 1996 года. Этот турнир стал преемником первенства СССР (1946-1991), а также чемпионатов СНГ (1991-1992) и Межнациональной хоккейной лиги (1992-1996). Первый чемпион России по хоккею определился весной 1997-го («Торпедо» Ярославль), последним на данный момент является обладатель Кубка Гагарина – 2019 ЦСКА. В чистом виде (без участия иностранных команд) первенство России существовало с 1996 по 2008 года и включило в себя 12 полных сезонов. Эти чемпионаты проводила сначала Российская хоккейная лига (РХЛ, с 1996-го по 1999-й), затем Профессиональная хоккейная лига (ПХЛ, с 1999-го по 2006-й), а последние два турнира проводились под эгидой ФХР. Впрочем, для всего хоккейного сообщества чемпионат России по хоккею назывался просто – Суперлига.

Многие команды из Суперлиги успешно перекочевали в чемпионат КХЛ, и вы все их прекрасно знаете. «Чемпионат» вспоминает клубы, некогда игравшие в элите российского хоккея, но по разным причинам покинувшие её, а то и вовсе исчезнувшие с хоккейной карты.

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«Крылья Советов» (Москва)

Когда играли в Суперлиге: 1996 – 1999; 2001 – 2003; 2006 – 2007.

«Крылья Советов» дважды в своей истории выигрывали чемпионат СССР, были успешны и в первые годы постсоветской эпохи (бронза МХЛ в 1993-м), но российский период принёс сетуньцам сплошные неудачи. В августе 1996-го с поста главного тренера ушёл легендарный для «крылышек» Игорь Дмитриев (он сосредоточился на президентской работе в клубе, но в декабре 1997-го ушёл из жизни), а через год «Крылья» потеряли своего главного спонсора предприятие «ВИЛС». Началась эра заката клуба.

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В первые два сезона Суперлиги «крылышки» ещё держались достойно, хотя и не выходили в плей-офф, а вот чемпионат-1998/1999 закончился первым в истории клуба вылетом в Высшую лигу. Снижение результатов происходило на фоне конфликта с бывшим спонсором: «ВИЛС» инициировали судебные разбирательства на предмет собственности дворца спорта «Крылья Советов». Хоккейной команде удалось остаться в Сетуни, но финансовая ситуация усугубилась, «Крылья» заняли 17 место в регулярном чемпионате, а в переходном турнире за право остаться в Суперлиге стали последними. Любопытно, что президентом «крылышек» в тот момент был Игорь Есмантович. После вылета команды в Высшую лигу он покинул свой пост, а у его преемника Юрия Лебедева возникли серьёзные вопросы к селекционной деятельности Есмантовича, который, по словам Лебедева, распродал весь состав, но не передал в клуб ни копейки. После смены руководства сетуньцы вновь заручились поддержкой завода, сменили название на «Крылья Советов – ВИЛС», и в 2001 году смогли вернуться в Суперлигу. Весной 2002-го сетуньцы впервые сыграли в плей-офф чемпионата России и проиграли будущему чемпиону «Локомотиву», но уже в следующем сезоне «Крылья» заняли последнее место в регулярке и вернулись в Вышку.

Последнее появление «Крыльев Советов» в элите российского хоккея случилось в сезоне-2006/2007, но это уже была агония некогда славного клуба. Сетуньцам катастрофически не хватало финансирования, в декабре команду покинули все лидеры, а в феврале остальные игроки и сотрудники Дворца спорта объявили забастовку, протестуя против невыплат зарплаты в течение нескольких месяцев. «Крылышки» заканчивали тот сезон молодёжным составом, терпели крупные поражения («рекорд» — 1:17 в матче с «Авангардом») и по итогам чемпионата вновь вылетели в Высшую лигу.

Дальнейшая судьба: смутные времена для «Крыльев» продолжились, в клубе произошёл раскол. В 2008-м завод «ВИЛС» вернул себе Дворец спорта и создал МХК «Крылья Советов», а ПХК «Крылья Советов» под руководством гендиректора Александра Третьяка перебазировались в «Лужники» и выступали в Высшей лиге. Между двумя организациями была настоящая война, сопровождавшаяся взаимными обвинениями и судебными разбирательствами о праве использования бренда. Впоследствии «Крылья» едва совсем не исчезли, но летом 2010-го при помощи Александра Медведева произошло юридическое объединение двух клубов. Однако ситуация с финансами в Сетуни становилась только хуже, и в 2011 году «крылышки» были исключены из состава ВХЛ.

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Возрождение «Крыльев Советов» произошло в 2016 году. Хоккейный клуб подписал соглашение о сотрудничестве с Группой компаний «ТНС энерго», президентом сетуньцев стал Алексей Морозов. Команда заявилась в МХЛ, где и выступает сейчас, проводя домашние матчи на родной арене в Сетуни.

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Алексей Морозов Фото: photo.khl.ru

«Химик» (Воскресенск)

Когда играли в Суперлиге: 1996 – 1999; 2003 – 2005.

Судьба «Химика», ещё одной знаковой для советского хоккея команды, во многом схожа с участью «Крыльев Советов». После распада СССР для воскресенского клуба началось нелёгкое время, главным образом из-за того, что в 1997 году от финансирования команды отказался воскресенский химкомбинат. В чемпионате МХЛ и ранних сезонах Суперлиги «Химик» ещё был крепким середняком и практически постоянно играл в плей-офф (правда, не переходя барьер первого раунда), но чемпионат – 1998/1999 для подмосковной команды, как и для «Крыльев», оказался роковым. «Химик» занял предпоследнее место в регулярке Суперлиги, а в переходном турнире не смог отстоять своё право остаться в элите.

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В Высшей лиге воскресенцы три года провели без особого успеха, зато в сезоне-2002/2003 сумели занять второе место в турнире и вернулись в Суперлигу. В главной лиге российского хоккея «Химик» отыграл два года, ни разу не попав в плей-офф, а затем клуб накрыли большие перемены. Летом 2005-го по решению подмосковного губернатора Бориса Громова команду было решено перевезти в Мытищи, где вот-вот должны была открыться новенькая арена вместимостью более 7 тыс. зрителей. Негодование любителей хоккея в Воскресенске нельзя было передать словами, но ничего изменить было нельзя. Сезон-2005/2006 «Химик» начал на историческом месте, но в октябре «Арена-Мытищи» была окончательно готова принимать гостей, и команда под руководством Милоша Ржиги в полном составе перебралась на новое место. Так в Воскресенске попрощались с Суперлигой.

Валерий Каменский и Вячеслав Козлов в составе «Химика» в сезоне-2004/2005 Фото: photo.khl.ru

Дальнейшая судьба: мытищинский «Химик» выступал в элите российского хоккея вплоть до своего расформирования в 2015-м, сменив в 2008 году название на «Атлант». Высшим достижением этой команды стал выход в финал Кубка Гагарина в сезоне-2010/2011.

Однако настоящим правопреемником старого «Химика» является воскресенский хоккейный клуб, созданный в городе сразу после переезда прежней команды в Мытищи. Новый «Химик» был заявлен в Высшую лигу уже в сезоне-2005/2006, в следующие два года воскресенцы играли в финале Вышки и в 2008 году выиграли этот турнир. Столь успешное выступление «Химика» подвигло руководство команды заявиться в КХЛ, и в 2008 году воскресенцы стали членом новой хоккейной лиги. Однако возвращение «Химика» в элиту оказалось недолгим: в регулярке КХЛ клуб занял последнее место, а в следующем розыгрыше чемпионата Континентальной лиги воскресенцы не приняли участие из-за финансовых проблем.

«Химик» в сезоне-2008/2009 Фото: photo.khl.ru

Денежные трудности продолжили преследовать команду и в Вышке. Весной 2010-го «Химик» ещё играл в 1/8 финала Кубка Братины, хотя в феврале руководство и игроки ходили на поклон к Владимиру Путину, а на следующий сезон воскресенцы не смогли заявиться в первенство ВХЛ из-за неубедительности финансовых гарантий. «Химик» сначала взял годичный тайм-аут, но в октябре 2011-го клуб был объявлен банкротом.

В 2015 году «Химик» вернулся в ВХЛ, где и играет до сих пор. Домашние матчи команда проводит в родном Воскресенске в своём уютном дворце «Подмосковье», названном в честь отца-основателя «Химика» Николая Эпштейна.

«Дизелист» (Пенза)

Когда играли в Суперлиге: 1996 – 1998.

Образование Суперлиги совпало с лучшим периодом в жизни скромной хоккейной команды из Пензы. В сезоне-1995/1996 «Дизелист» занял второе место по итогам финального этапа Открытого первенства России (вторая по силе российская лига на тот момент) и впервые в своей истории поднялся в элиту отечественного хоккея, став участником первого сезона Суперлиги.

Впрочем, много радости пензенцам повышение не принесло, а дальнейшего развития клуба не последовало. «Дизелист» провёл в Суперлиге два сезона, в первый год занял предпоследнее место на Западе, а в следующем чемпионате и вовсе замкнул таблицу зоны и оказался в Высшей лиге.

Дальнейшая судьба: в Вышке пензенцы провели четыре не слишком удачных сезона, а в 2002 году добровольно покинули и эту лигу по финансовым соображениям. Клуб прошёл процедуру банкротства, и старый «Дизелист» перестал существовать. Впрочем, хоккей в Пензе выжил. В том же 2002-м был создан клуб «Дизелист-ШВСМ» (позднее переименованный в «Дизель»), который провёл год в Первой лиге и заработал путёвку в Вышку. На этом эшелоне нашего хоккей «Дизель» и находится до сих пор, сейчас выступая в чемпионате ВХЛ. Наивысшее достижение пензенцев – серебряные медали Высшей лиги, заработанные в сезоне-2009/2010.

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«Кристалл» (Электросталь)

Когда и как играли в Суперлиге: 1996 – 1998; 1999 – 2000.

Подмосковный «Кристалл» в советские годы 12 сезонов провёл в высшем хоккейном эшелоне (с 1952 по 1964 годы), но затем надолго покинул компанию сильнейших клубов страны. Возвращение электростальцев состоялось только в 1994 году, «Кристалл» принял участие в чемпионате МХЛ, и на несколько лет задержался в элите, зацепив в том числе и Суперлигу. В чемпионате России подмосковный клуб, мягко говоря, не блистал, два года подряд занимал последние места в Западной зоне, а сезон-1998/1999 провёл в Вышке. Затем «Кристалл» сумел вернуться в Суперлигу, но это оказалось прощальным приветом главной лиге страны от электростальцев. «Кристалл» вновь стал последним в регулярке и на долгие годы вернулся в Высшую лигу.

Дальнейшая судьба: начало 21 века выдалось для «Кристалла» очень тяжёлым. Хоккейный клуб потерял поддержку спонсоров и городских властей, три года команда существовала на личные средства президента клуба Равиля Исхакова и на это время сменила название на «Элемаш».

До 2005 года «Элемаш»/«Кристалл» играл в Высшей лиге, но в сезоне-2005/2006 из-за финансовых трудностей смог заявиться только в Первую лига. Впрочем, команда под руководством Владимира Мариничева, состоящая из собственных воспитанников, в течение одного сезона смогла вернуться в Вышку.

Отсутствие денег вынуждало «Кристалл» (клуб вернулся к прежнему названию) выбрать курс на омоложение, и это негативно сказывалось на результате команды. В 2009 году электростальцы вновь вылетели в Первую лигу (затем ВХЛ-Б), где обосновались надолго, а в 2013-м «Кристалл» стал готовиться к переходу в МХЛ. Увы, и этот проект не завершился успехом для электростальского хоккея. «Кристалл» провёл лишь один сезон в МХЛ-Б, а в 2015 году руководство объявило о роспуске команды и снятии с соревнований.

Клуб с 66-летней историей прекратил существование, но сейчас есть небольшая надежда на его возрождение. На пресс-конференции в начале этого года руководитель «Авангарда» Александр Крылов заявил, что хочет создать в Электростали полноценный фарм-клуб «ястребов» уровня ВХЛ, и при этом планирует дать ему историческое название «Кристалл».

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«Рубин» (Тюмень)

Когда и как играли в Суперлиге: 1996 – 1999.

Тюменский хоккейный клуб за всю свою историю провёл лишь пять сезонов в российской элите, и три из них пришлись на годы Суперлиги. В первом же розыгрыше чемпионата России «Рубин» занял в регулярке второе место на Востоке, а в плей-офф дошёл до четвертьфинала, где уступил «Ладе». Но уже в следующем сезоне «Рубин» выступил гораздо хуже (12 место в общей таблице регулярки), а сезон-1998/1999 оказался пока последним для тюменцев в высшем эшелоне. «Рубин» тогда стал последним в гладком чемпионате, а по итогам переходного турнира отправился в Вышку.

Дальнейшая судьба: с 1999 года тюменская команда неизменно выступает во второй по силе лиге российского хоккея. При этом в 2001-м «Рубин» был фактически присоединён к другому клубу города «Газовик», и до 2009-го команда выступала в Вышке именно под таким названием.

Успехов «Газовик» не добивался, однако всё изменилось с созданием ВХЛ и обратным переименованием команды в «Рубин», которое, в свою очередь, было связано с уходом спонсора «Газпром трансгаз Сургут». В сезоне-2010/11 тюменцы выиграли регулярку и стали обладателем Кубка Братины, через год практически повторили «золотой» дубль, уступив только в финале плей-офф «Торосу». Впоследствии «Рубин» ещё дважды добирался до серебра ВХЛ (последний раз в сезоне-2018/2019), да и вообще тюменцы – одна из топовых команд современной Вышки.

Разумеется, за эти годы не раз проходили слухи о вступлении «Рубина» в КХЛ, но вряд ли это интересно самому тюменскому клубу, который адекватно оценивает свои возможности. Финансирование тюменцев не позволит им надеяться на успешное выступление в Континентальной лиге, да и местный Дворец спорта, вмещающий менее 3500 зрителей, никак не подойдёт под требования КХЛ.

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«Кристалл» (Саратов)

Когда и как играли в Суперлиге: 1996 – 1998.

Саратовский «Кристалл» был основан в 1947 году, в советские времена команде лишь три раза удавалось попасть в число участников чемпионата СССР, и всякий раз саратовцы вылетали обратно в Первую лигу. С образованием МХЛ «Кристалл» был сразу же принят в новую лигу, а затем успел принять участие в двух чемпионатах Суперлиги. Высокими результатами клуб похвастать не мог, зато отметился уникальным рекордом.

В сезоне-1996/1997 «Кристалл», занявший в регулярке 15-е место, в первом раунде плей-офф в серии до двух побед сенсационно обыграл «Ак Барс». Победить фаворита столь низко сеянному клубу в чемпионатах России никому не удавалось до 2009 года, когда 16-й «Авангард» прошёл «Салават Юлаев», занявший первое место.

Впрочем, через год после этого триумфа «Кристалл» играл уже в переходном турнире за право остаться в Суперлиге, и по его итогам саратовцы покинули высший эшелон российского хоккея.

Дальнейшая судьба: «Кристалл» надолго обосновался в Высшей лиге и из-за ограниченных финансовых возможностей не претендовал на повышение в классе, выступая на весьма среднем уровне. Более того, в 2014-м и 2017-м годах саратовцев снимали с чемпионата ВХЛ по финансовым причинам, и с сезона-2017/2018 «Кристалл» был вынужден обосноваться в первенстве ВХЛ-Б, где команда тоже не претендует на высокие места.

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