Все игроки «Оттавы» выздоровели после коронавируса

Все хоккеисты и один сотрудник клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» выздоровели от коронавируса, сообщил генеральный менеджер клуба Пьер Дорион. Напомним, всего в составе «сенаторов» было пять хоккеистов, заразившихся коронавирусом.



Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за коронавируса временно приостановлен. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

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