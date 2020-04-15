Защитник «Питтсбурга» Летанг считает, что коронавирус уравняет силы команд НХЛ

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг считает, что все клубы НХЛ окажутся в одинаковом положении, если лига возобновит регулярный чемпионат, прерванный на неопределённый срок из-за коронавируса.



«Думаю, что все будут на одном уровне. Всем будет одинаково тяжело, особой разницы между командами не будет, потому что все мы в одной лодке. Чем дольше пауза, тем тяжелее будет командам, набравшим ход или уже пробившимся в плей-офф. В течение такого длительного перерыва сложно сохранить форму.



Плохо, что у нас нет возможности пользоваться тренажерным залом и катком, даже если у кого-то он расположен рядом с домом. Приходится пользоваться тем, что есть в доме или поблизости на улице. Понадобится три недели тренировок и игр, чтобы снова побежать. Первые занятия будут очень тяжёлыми, но мы так сильно по ним соскучимся, нам так надоест сидеть дома, что мы с радостью начнём работать. Мы этого хотим, и будем счастливы вернуться на лед», — цитирует Летанга русскоязычная версия сайта НХЛ.

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