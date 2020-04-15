Агент Бурмистрова: «Ак Барс» на нас не выходил, весь вопрос в тренерском штабе «Салавата»

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Александра Бурмистрова, рассказал о будущем хоккеиста.
«Сейчас весь вопрос в тренерском штабе уфимского клуба. Сам Бурмистров доволен своим положением в клубе. В руководстве «Салавата Юлаева» настроены положительно, но в вопросе продления контракта надо дождаться решения по тренеру. На протяжении сезона к нам ни разу не обращались из других клубов по обмену в другой клуб.
«Ак Барс»? Казань на нас не выходила, и мы Бурмистрова с ними не обсуждали», – передаёт слова Черных во время прямого эфира в «инстаграме» «Горобзор».
«Салават Юлаев» в первом раунде плей-офф выбил омский «Авангард» со счётом 4-2. Во втором раунде уфимцы должны были сыграть с «Ак Барсом», но сезон был завершён.
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