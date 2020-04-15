«Авангард» подписал новый контракт с Эмилем Гариповым

Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с вратарём Эмилем Гариповым, информирует официальный сайт команды. Новое соглашение с голкипером рассчитано на один сезон.



28-летний Гарипов перешёл в «Авангард» в ходе сезона-2019/2020. В регулярном чемпионате вратарь провёл девять матчей, одержав четыре победы при коэффициенте надёжности 2,08 и отражая 92,3% бросков. В плей-офф российский голкипер дважды выходил на замену. Омский клуб завершил выступление в плей-офф на стадии первого раунда, уступив «Салавату Юлаеву» (2-4).



12 апреля у Гарипова родился сын, по сообщениям СМИ, новорождённого назвали Халидом. В июне 2019 года Эмиль женился на внучке татарского писателя Разиля Валеева Джамиле.



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