TSN: Дадонов, Ковальчук и Худобин — в топ-25 свободных агентов грядущего межсезонья

Авторитетное североамериканское издание TSN опубликовало топ-25 хоккеистов, которые станут свободными агентами после окончания сезона-2019/2020. Напомним, регулярный чемпионат НХЛ прерван из-за коронавируса, сроки возобновления сезона остаются неизвестными.
Седьмую строчку в рейтинге занял российский форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов. Также в рейтинг вошли россияне Илья Ковальчук и Антон Худобин.
1. Алекс Пьетранджело («Сент-Луис Блюз»);
2. Тейлор Холл («Аризона Койотс»);
3. Тори Крюг («Бостон Брюинз»);
4. Якоб Маркстрём («Ванкувер Кэнакс»);
5. Робин Ленер («Вегас Голден Найтс»);
6. Майк Хоффман («Флорида Пантерз»);
7. Евгений Дадонов («Флорида»);
8. Тайлер Тоффоли («Ванкувер»);
9. Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз»);
10. Тайсон Бэрри («Торонто Мэйпл Лифс»);
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22. Илья Ковальчук («Вашингтон»);
25. Антон Худобин («Даллас Старз»).
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