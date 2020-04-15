Источник: Артём Бородкин станет игроком «Витязя»
Защитник Артём Бородкин перейдёт из челябинского «Трактора» в подольский «Витязь», информирует телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Как ранее сообщил «Чемпионат», в челябинском клубе решили не продлевать контракты с Бородкиным, Дмитрием Калининым и Сергеем Терещенко.
28-летний Бородкин в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 45 матчах, записав на свой счёт 5 (0+5) баллов при показателе полезности «-3» и 10 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 15 минут 51 секунду за матч. В Континентальной хоккейной лиге Бородкин играл только за «Трактор», проведя за клуб семь сезонов.
По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ челябинский клуб занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Читайте также
- 15 апреля 2020
-
20:20
-
19:54
-
19:39
-
19:21
-
19:08
-
18:43
-
18:05
-
17:40
-
17:26
-
17:24
-
17:10
-
16:30
-
16:05
-
15:49
-
15:16
-
15:07
-
15:01
-
14:40
-
14:26
-
14:21
-
14:19
-
14:13
-
14:11
-
13:40
-
13:16
-
12:55
-
12:20
-
12:08
-
11:55
-
11:35
-
11:10
-
10:38
-
10:29
-
10:15
-
10:00
Партнерский контент