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Источник: Артём Бородкин станет игроком «Витязя»

Источник: Артём Бородкин станет игроком «Витязя»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Артём Бородкин перейдёт из челябинского «Трактора» в подольский «Витязь», информирует телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Как ранее сообщил «Чемпионат», в челябинском клубе решили не продлевать контракты с Бородкиным, Дмитрием Калининым и Сергеем Терещенко.

28-летний Бородкин в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 45 матчах, записав на свой счёт 5 (0+5) баллов при показателе полезности «-3» и 10 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 15 минут 51 секунду за матч. В Континентальной хоккейной лиге Бородкин играл только за «Трактор», проведя за клуб семь сезонов.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ челябинский клуб занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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