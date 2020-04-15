Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Стал известен срок контракта Андрея Зубарева в «Спартаке»

Стал известен срок контракта Андрея Зубарева в «Спартаке»
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», защитник Андрей Зубарев подпишет с московским «Спартаком» контракт сроком на один сезон. На такой же срок контракт со «Спартаком» подпишет ещё один новичок — Йори Лехтеря.

33-летний Зубарев провёл в клубе из Санкт-Петербурга пять лет. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 опытный защитник провёл 32 матча, записав на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности "+1" и восьми минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 16 минут 58 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Зубарев ни разу не попал в состав.

Помимо СКА в КХЛ Андрей Зубарев защищал цвета уфимского «Салавата Юлаева» и мытищинского «Атланта». В Национальной хоккейной лиге хоккеист играл за «Атланту Трэшерз».

Козлов может сменить Немировски в «Торпедо». Главные трансферные инсайды КХЛ
СКА ищет обмен для целого ряда игроков, а «Спартак» отказывается от ведущего форварда.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020