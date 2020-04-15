Стал известен срок контракта Андрея Зубарева в «Спартаке»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Андрей Зубарев подпишет с московским «Спартаком» контракт сроком на один сезон. На такой же срок контракт со «Спартаком» подпишет ещё один новичок — Йори Лехтеря.
33-летний Зубарев провёл в клубе из Санкт-Петербурга пять лет. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 опытный защитник провёл 32 матча, записав на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности "+1" и восьми минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 16 минут 58 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Зубарев ни разу не попал в состав.
Помимо СКА в КХЛ Андрей Зубарев защищал цвета уфимского «Салавата Юлаева» и мытищинского «Атланта». В Национальной хоккейной лиге хоккеист играл за «Атланту Трэшерз».
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