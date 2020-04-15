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Ковальчук — о победе на ЧМ-2008: канадцы уже шампанское привезли, готовились праздновать

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ковальчук — о победе на ЧМ-2008: канадцы уже шампанское привезли, готовились праздновать
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук поделился воспоминаниями о победном для России ЧМ-2008.

«Давно не выигрывали тогда. Да и постоянно многие не приезжали, бардак с тренерами был. Пришли Быков с Захаркиным, и всё изменилось. Начиная с 2007 года ситуация сдвинулась. В 2008-м многие в НХЛ вылетели из плей-офф, сильный состав был.

Сложный был чемпионат. Я не мог забить, меня дисквалифицировали на полуфинал. Полжизни тогда потерял, когда со стороны смотрел. Проигрывали в финале — 2:4, но не было паники, Быков — большой мотиватор. Весь чемпионат я не мог забить, но в финале всё получилось.

Канадцы уже шампанское завезли в раздевалку после второго периода. Привезли автобус с открытой крышей ко дворцу, готовились праздновать», — рассказал Ковальчук в эфире передачи Николая Хабибулина на YouTube.

«Это для тебя, Россия!» После легендарного гола канадцам Ковальчук не мог сдержать слёз
Илья плакал от счастья. В финале ЧМ-2008 его шайба принесла стране первое хоккейное золото за 15 лет.
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