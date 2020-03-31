«Это для тебя, Россия!» После легендарного гола канадцам Ковальчук не мог сдержать слёз

В спорте есть такие моменты, которые никогда не забываются. Такие моменты, которые болельщик вспомнит в мельчайших подробностях, даже если его разбудить среди ночи: кто и что сделал, при каких сопутствующих обстоятельствах, где и в какой одежде сам фанат смотрел матч, какие слова говорили комментаторы. Моменты, врезавшиеся в память навсегда и прокручивающиеся в голове, когда накрывает ностальгия.

Для российского любителя хоккея к числу таких исторических, великих эпизодов, вне всяких сомнений, относится гол Ильи Ковальчука в овертайме финала чемпионата мира – 2008 в Квебеке. Гол, принёсший России первое за 15 лет золото мирового форума. Гол, заставивший поверить всех нас в то, что сборная России действительно может быть лучшей в мире, не на словах, а на деле. Давайте в это сложное время, когда спорт и вся жизнь ушли на бессрочный карантин, в очередной раз освежим в памяти те эмоции, испытанные нами поздно вечером по московскому времени 18 мая 2008 года.

Фото: РИА Новости

Главным героем России в тот день стал Илья Ковальчук, но, возможно, кто-то уже забыл, что вплоть до самого финала нападающий «Атланты Трэшерз» был едва ли не самым критикуемым хоккеистом в команде Вячеслава Быкова.

Статистика Ильи Ковальчука на ЧМ-2008.

Кови приехал в расположение сборной России после того, как в очередной раз не смог затащить «дятлов» в плей-офф, хотя, по традиции, сделал для этого больше, чем все остальные игроки «Атланты» вместе взятые. В регулярке Илья наколотил 52 шайбы, набрал 87 очков, но в тот год этими цифрами нельзя было удивить российских любителей НХЛ. Это был лучший сезон в карьере для Александра Овечкина, один из лучших – для Евгения Малкина, и «скромные» подвиги Ковальчука померкли на фоне достижений двух главных русских талантов 21 века.

В 22 года Овечкин забил 65 голов в НХЛ! Великий сезон русского снайпера Он побил клубный рекорд и стал самым забивным левым крайним в истории лиги.

Овечкин в 2008-м тоже приехал на чемпионат мира, после вылета «Вашингтона» в первом раунде Кубка Стэнли, и именно от парочки Кови – Ови ждали чудес на турнире, который впервые с 1962 года проходил на территории Северной Америки. Форвард «Кэпиталз» был великолепен, а его звено с Сергеем Фёдоровым и Александром Сёминым – неудержимо. Перед финалом на счету Овечкина было 6 голов в восьми матчах: сумасшедший сезон лидера «Вашингтона» продолжался и в сборной!

ЧМ. Финал. Наши: настоящая команда! "Чемпионат.ру" - о каждом в сборной России - финалисте чемпионата мира в Канаде.

А что же Ковальчук? Илья был самым играющим хоккеистом российской команды, он выходил в звене с Алексеем Морозовым и Сергеем Зиновьевым, а также четвёртым форвардом в большинстве с тройкой из «Вашингтона». И при этом до финала с Канадой на счету Ковальчука не было ни одной заброшенной шайбы, у него у единственного в сборной России был отрицательный показатель полезности, а полуфинал с финнами Илья пропустил из-за глупой дисквалификации. В четвертьфинале со швейцарцами Кови при счёте 6:0 зачем-то грубо сыграл против Жюльена Воклера.

Ковальчук был лучшим пасующим сборной России на том турнире, но из-за отсутствия голов и двух матч-штрафов в семи матчах, Илья подвергался постоянной критике. Поэтому то, что случилось 18 мая в решающей игре с Канадой, вполне тянет на сценарий, о котором не додумались бы в Голливуде.

Сюжет той встречи многие, наверняка, выучили наизусть. Сначала быстрый гол Сёмина, на который канадцы ответили тремя шайбами в ворота Набокова. Затем второй гол Семина на старте второй двадцатиминутки, подаривший надежду, и беспощадный Дэни Хитли, казалось бы, убивший её в середине игры. В третьем отрезке оставалось верить только в чудо (ведь ещё не было финала МЧМ-2011!), и именно тогда мы узнали, что оно всё-таки иногда случается.

Третий российский гол забил Алексей Терещенко – скромный центрфорвард рабочего четвертого звена. А на 55-й минуте уже ликовал Ковальчук, у которого, наконец-то, зашло на этом турнире. В невероятно важный момент!

Финал ЧМ-2008 по хоккею Россия – Канада (первый гол Ковальчука в матче можно посмотреть, начиная с отметки 1:46:40).

А потом был овертайм. Удаление Рика Нэша за выброс шайбы за пределы площадки. И Ковальчук, накатывающийся на синюю линию, получающий шайбу от Фёдорова и, спустя секунду, вонзающий её в ворота Кэма Уорда. А дальше безумие, радость, счастье и замечательная фраза телекомментатора Романа Скворцова про жизнь и драматургию. А ещё позже – слёзы Ковальчука, за которые ему вмиг простили все прошлые неудачи на том мундиале.

Победный гол Ильи Ковальчука в финале ЧМ-2008.

Ковальчук, который не мог забить весь турнир, оформил дубль в финале и сделал сборную России чемпионом мира. Впервые за 15 лет! «Это для тебя, Россия!» — кричал потом в камеру Илья, и с ним нельзя было не согласиться. Ведь за эти 15 лет выросло целое поколение, которое не видело вживую побед нашей национальной команды, а Вячеслав Быков, капитан сборной России на золотом ЧМ-1993, завершил карьеру игрока и стал блестящим тренером.

Ковальчук: спасибо канадцам, что испугались России Если у кого и оставались обиды на Илью Ковальчука, ему простили всё. Слёзы нападающего после решающей шайбы - второй, заброшенной им в этом матче, – видели вся Россия и весь мир.

Уже после того гола Ковальчук впервые сыграет в финале Кубка Стэнли, перейдёт в КХЛ за двумя Кубками Гагарина, выиграет ещё один чемпионат мира и Олимпиаду в Пхёнчхане. Но тот легендарный гол в финале Квебека, который мы до сих пор с удовольствием пересматриваем, пожалуй, навсегда останется его главным достижением в карьере. Потому что он осчастливил миллионы людей и ознаменовал начало новой эры российского хоккея.

Лучший сезон Ковальчука в НХЛ. В нём он пристыдил Кросби и забил 52 гола Получил первый большой контракт, вошёл в историю «Атланты» и сделал жест, о котором помнят до сих пор.