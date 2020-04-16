Белов: один сезон в НХЛ — не карьера, но я провёл сезон в НХЛ и горжусь этим

Защитник СКА Антон Белов поделился воспоминаниями об игре в НХЛ, где он провёл один сезон в составе «Эдмонтон Ойлерз».

«Иногда очень ностальгирую по атмосфере, но я бы не стал говорить, что у меня там не сложилось. Конечно, один сезон в НХЛ — это не карьера. Но, опять же, я получил огромный положительный опыт, который помог мне стать только лучше. Я же был на двустороннем контракте, а в команде семь-восемь защитников с односторонними соглашениями. Мне никто и ничего не гарантировал. Но в итоге после тренировочного лагеря в АХЛ отправили двух ребят на односторонних контрактах через драфт отказа. А я был с первого дня в команде. Важно понимать то давление, которое на мне было.



Шёл, по-моему, уже ноябрь, когда ко мне подошёл тренер и стал спрашивать, как я живу. А я жил в центре, в гостинице, куда гостевые команды приезжали. Жил в номере с семьёй два месяца. У нас там какой-то сумасшедший дом творился. А он говорит: «А почему ты живёшь в гостинице?». «У меня двусторонний контракт, я не знаю, что у меня будет завтра», — отвечаю. Он ушёл, и через пять минут ко мне подошёл Крэйг Мактавиш — на тот момент генеральный менеджер. Он вручил мне бумагу, по которой гарантировали мне два или три месяца нахождения в команде. Сказал, чтобы я шёл искать жилье. Да, я не показал той игры, которую в первую очередь сам хотел бы показать, — адаптация затянулась. После сезона я принял решение вернуться. Так что нельзя сказать, что у меня не получилось.



Не получилось — это когда ты уехал в НХЛ, два-три сезона проковырялся и вернулся в Россию. Я провёл сезон в НХЛ и горжусь этим. Но я отдаю себе отчёт, в чём я недоработал. Возможно, если бы всё сложилось по-другому, у меня бы было желание остаться в НХЛ. Но на тот момент я не чувствовал так себя. А потом меня вызвали на чемпионат мира, и в этот момент мне позвонил Вячеслав Аркадьевич Быков и предложил вернуться в Россию. Я с удовольствием принял это решение, тем более что мне предложили контракт на весь олимпийский цикл. Так сложились обстоятельства, и я ни о чём не жалею», — приводит слова Белова «Фонтанка».