Кожевников: меня звали в НХЛ, но в итоге Пряхин поехал под моими регалиями

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, почему в своё время не поехал в Национальную хоккейную лигу.

«Был ли вариант поехать? Конечно, и меня туда звали. В «Калгари». Но у меня к тому времени было семь операций на колене. Я понимал: одна травма — и я вообще закончу. И 400 игр, чтобы пенсию получать, недоиграл бы. В итоге Пряхин поехал под моими регалиями. А желание поиграть в НХЛ было огромное, конечно.

Почему в таком случае перешёл в «Крылья»? Ну, там ситуация так сложилась. Тогда из Высшей лиги вылетали две команды и надо было спасать «Крылья». А там молодёжи много было — тот же Алексей Морозов и Кудашов появились, им по 18-19 лет было. Нужен был дядька в составе. Я подошёл к президенту клуба, он говорит: ты выдержишь? Годик выдержу, говорю. Да, а сыграл два. Надо было помочь, в общем. Там не думаешь о здоровье, а о команде. И посмотрите, сколько игроков из этой команды потом уехали в НХЛ. Надеюсь, не зря здоровьем рисковал», — цитирует Кожевникова «ТНВ».