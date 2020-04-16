Светлов: КХЛ ругали за попытки спасти сезон, а по НХЛ хвалебная реакция. Где логика?

Бывший главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился мнением о планах НХЛ доиграть нынешний сезон.

«Я всегда с уважением отношусь к коллегам и к корпоративной этике, поэтому то, что происходило весной, не комментирую. Вообще, нам имеет смысл с большим уважением относиться к нашим клубам, к лиге в целом. Я вспоминаю, как месяц назад КХЛ делала всё возможное, чтобы так или иначе спасти сезон, но вокруг была в основном критика. Сегодня точно такие же планы у НХЛ, которая разрабатывает самые разные и спорные планы по проведению плей-офф. А реакция, наоборот, положительная, хвалебная, в том числе у тех, кто недавно за такие же проекты критиковал КХЛ. Где логика?

Для тренера это очень сложный вопрос. Условно, можно пожертвовать летними предсезонными турнирами — и запустить в сжатом виде розыгрыш Кубка Гагарина. Но в плане подготовки к новому сезону это экстремальный сценарий, так или иначе придется выбирать, жертвовать ли летним отрезком сезона или поздним зимним. В любом варианте коллегам придётся поломать голову», — цитирует Светлова Russia-Hockey.