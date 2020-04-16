Сергачёв — о карантине: пылесосить – это моё, для меня это как фетиш

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал, чем занимается во время карантина.

«С детства привык пылесосить, родители заставляли, а сейчас это для меня как фетиш, пылесосить – это моё. Меня раздражает, что на ковре лежит что-то грязное, я беру пылесос, ничего не смотрю и не слушаю, а просто убираю. Мне нравится. Ещё убираю на кухне после того, как готовит моя девушка Лиза, мою и протираю, убираю за собакой, она у нас немного неприличная.

О какой еде мечтаю во время матча? Ни о какой, мне бы отдохнуть. После матчей нам приносят суши и роллы, шеф делает пасту. Недавно съездили в русский магазин за докторской колбасой, российским сыром, гречкой, корейской морковкой и тульскими пряниками. Иногда едим чипсы – хоккеистам можно, почему нет, хаха? Лиза любит «Лейс», я – всё что есть», – сказал Сергачёв в интервью на канале «Один Дома» в YouTube.