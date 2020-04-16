Агент форварда «Барыса» Найта рассказал о вариантах продолжения карьеры его клиентом

Хоккейный агент Алеша Пилко, представляющий интересы нападающего «Барыса» Корбана Найта, рассказал о вариантах продолжения карьеры его клиентом.

«Да, Корбэн Найт — мой клиент. Это было немного вырвано из контекста. Я отвечал на вопрос о том, что «Бизнес Online» утверждает, что Корбэн Найт едет в Омск. Сказал тогда, что Боб Хартли был бы признателен за такого игрока. Сейчас мы оцениваем наши варианты — Швейцария, «Барыс», другие клубы КХЛ, возвращение в Северную Америку из-за коронавируса», — цитирует Пилко Sports.kz.

30 апреля у Найта заканчивается контракт с клубом, после чего 29-летний игрок станет неограниченно свободным агентом. Корбан дебютировал в КХЛ в сезоне-2019/2020. В 60 матчах регулярного чемпионата канадский нападающий набрал 41 (20+21) очко. В пяти матчах плей-офф на счету хоккеиста одна результативная передача. В среднем за матч он проводил на льду больше 20 минут.