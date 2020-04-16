Агент форварда «Барыса» Найта рассказал о вариантах продолжения карьеры его клиентом

Хоккейный агент Алеша Пилко, представляющий интересы нападающего «Барыса» Корбана Найта, рассказал о вариантах продолжения карьеры его клиентом.
«Да, Корбэн Найт — мой клиент. Это было немного вырвано из контекста. Я отвечал на вопрос о том, что «Бизнес Online» утверждает, что Корбэн Найт едет в Омск. Сказал тогда, что Боб Хартли был бы признателен за такого игрока. Сейчас мы оцениваем наши варианты — Швейцария, «Барыс», другие клубы КХЛ, возвращение в Северную Америку из-за коронавируса», — цитирует Пилко Sports.kz.
30 апреля у Найта заканчивается контракт с клубом, после чего 29-летний игрок станет неограниченно свободным агентом. Корбан дебютировал в КХЛ в сезоне-2019/2020. В 60 матчах регулярного чемпионата канадский нападающий набрал 41 (20+21) очко. В пяти матчах плей-офф на счету хоккеиста одна результативная передача. В среднем за матч он проводил на льду больше 20 минут.
- 16 апреля 2020
-
13:35
-
13:10
-
12:56
-
12:35
-
12:11
-
11:50
-
11:25
-
11:00
-
10:32
-
10:15
-
10:01
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
06:45
-
06:18
-
03:13
-
00:42
-
00:02
- 15 апреля 2020
-
23:36
-
23:15
-
22:51
-
22:41
-
22:25
-
21:54
-
21:42
-
21:32
-
21:25
-
20:54
-
20:20
-
19:54
-
19:39
-
19:21
-
19:08
-
18:43