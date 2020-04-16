«Спартак» заключил новые контракты с защитниками Рыловым и Куликом

Защитники Яков Рылов и Евгений Кулик заключили новые контракты с московским «Спартаком», сообщает официальный сайт красно-белых.
Новое соглашение 35-летнего Рылова рассчитано на два ближайших сезона. В минувшем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги защитник принял участие в 63 матчах, набрал 36 (7+29) очков при показателе полезности «+11». По итогам регулярного чемпионата Яков повторил свой личный рекорд по набранным очкам в КХЛ (35).
26-летний Кулик заключил новый односторонний контракт, который будет действовать до 30 апреля 2021 года. В минувшем сезоне Евгений принял участие в 36 матчах в КХЛ, набрал в них 9 (2+7) очков при показателе полезности «+14». В среднем на площадке он проводил 14 минут 37 секунд в регулярном чемпионате КХЛ и 18 минут 16 секунд — в матчах плей-офф.
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