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«Спартак» подписал новый контракт с Никитой Беспаловым

«Спартак» подписал новый контракт с Никитой Беспаловым
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Спартак» подписал новое соглашение с голкипером Никитой Беспаловым, информирует официальный сайт московской команды. Новый контракт с 32-летним хоккеистом рассчитан на один сезон.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 Беспалов принял участие в 19 матчах, одержав восемь побед, из которых четыре — на ноль. В среднем вратарь отражал 93% бросков при коэффициенте надёжности 1,92.

Предстоящий сезон станет для Никиты Беспалова пятым в составе красно-белых. Он является рекордсменом клуба по числу матчей в КХЛ (110) и по числу «сухих» матчей (15). Также в минувшем сезоне Никита Беспалов обошёл Дмитрия Кочнева и вышел на первое место по числу побед среди вратарей (43).

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