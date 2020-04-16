«Спартак» подписал новый контракт с Никитой Беспаловым
Хоккейный клуб «Спартак» подписал новое соглашение с голкипером Никитой Беспаловым, информирует официальный сайт московской команды. Новый контракт с 32-летним хоккеистом рассчитан на один сезон.
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 Беспалов принял участие в 19 матчах, одержав восемь побед, из которых четыре — на ноль. В среднем вратарь отражал 93% бросков при коэффициенте надёжности 1,92.
Предстоящий сезон станет для Никиты Беспалова пятым в составе красно-белых. Он является рекордсменом клуба по числу матчей в КХЛ (110) и по числу «сухих» матчей (15). Также в минувшем сезоне Никита Беспалов обошёл Дмитрия Кочнева и вышел на первое место по числу побед среди вратарей (43).
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