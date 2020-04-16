Окулов — о новом контракте: решение далось легко, сейчас лучше остаться в России

Нападающий московского ЦСКА Константин Окулов прокомментировал подписание нового контракта с клубом.



«Посоветовался с семьей. В данный момент лучше остаться в России. И мне повезло, что я играю в очень хорошей команде. Поэтому решение далось легко, и я рад. Это шанс показать свою игру и достичь новых высот.



Как провожу время в самоизоляции? Соблюдаем режим. Но нам с супругой можно выходить на улицу – у нас есть собака. Сейчас находимся в Москве, но в двадцатых числах хотим полететь домой в Новосибирск. Понимаем, что после перелёта будет нужно провести время на карантине. Никакого негатива из-за этого нет. Здоровье важнее, и мы будем соблюдать все необходимые меры», — цитирует Окулова официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА заключил новый контракт с нападающим Окуловым