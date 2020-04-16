«Спартак» заключил новый контракт с Михаилом Юньковым
Хоккейный клуб «Спартак» заключил новый контракт с нападающим Михаилом Юньковым, информирует официальный сайт московского клуба. Новое соглашение с 34-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Юньков принял участие в 50 матчах, записав на свой счёт 14 (7+7) баллов при показателе полезности "+7" и 12 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 13 минут и 25 секунд за матч. В шести встрачах Кубка Гагарина Юньков отметился одной результативной передачей.
Предстоящий сезон станет для Михаила Юнькова восьмым в составе «красно-белых». Он является рекордсменом по числу матчей за «Спартак» среди игроков нынешнего состава — на счету нападающего 361 матч.
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