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«Она очень тяжёлая». Овечкин рассказал, как получил в подарок клюшку Гретцки

«Она очень тяжёлая». Овечкин рассказал, как получил в подарок клюшку Гретцки
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как легендарный нападающий Уэйн Гретцки подарил ему игровую клюшку после победы «столичных» в Кубке Стэнли. Напомним, 23 апреля Овечкин и Гретцки сыграют друг с другом в хоккейный симулятор NHL 20.

«Все знают, что я коллекционирую клюшки, у меня их около 100 штук. Я попросил у Гретцки в подарок его игровую клюшку во время совместного ужина в 2017 году. Уэйн сказал, что подарит её только после победы „Вашингтона“ в Кубке Стэнли. Когда мы стали чемпионами, я вспомнил об обещании Уэйна и вскоре получил клюшку. Он очень тяжёлая, не уверен, что я сумел бы бросать такой клюшкой так сильно, как делаю это сейчас», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

Александр Овечкин и Уэйн Гретцки сразятся в NHL 20
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