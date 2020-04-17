Гретцки — о шансах Овечкина побить его рекорд: болею за Александра, как никто другой

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки поделился мнением о шансах российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить его снайперский рекорд в Национальной хоккейной лиге. Напомним, сейчас Овечкин отстаётся от рекорда Гретцки на 188 заброшенных шайб.



«У меня нет ни малейших сомнений, что у Овечкина есть прекрасный шанс это сделать. Думаю, что для хоккея это будет замечательно. Это будет прекрасно для Вашингтона и «Кэпиталз», для Алекса и его семьи. Я болею за него, как никто другой», – рассказал Гретцки во время совместного эфира с Овечкиным.



Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией

Рекорд Гретцки, который не по силам даже Овечкину. Великий забил 50 голов за 39 матчей Такие рекорды случаются раз в жизни. И не для того, чтобы их перебивали.