Яшкин — о новом контракте Чайковски: композитор вернулся!

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин отреагировал на заключение нового контракта с защитником Михалом Чайковски.

«Композитор вернулся!!!» — написал Яшкин в „инстасториз“.

В минувшем сезоне 27-летний защитник принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил девять шайб и отдал 22 результативные передачи при показателе полезности «+20». В среднем за матч словацкий защитник проводил на льду больше 18 минут.



В плей-офф Чайковски набрал 4 (2+2) очка в шести матчах при показателе полезности «+1». На протяжении всего сезона Михал играл в первой паре бело-голубых с Юусо Хиетаненом.



Следующий сезон станет для Чайковски третьим в «Динамо». Он пополнил состав бело-голубых в декабре 2018 года, когда вернулся в КХЛ после выступлений в АХЛ за «Шарлотт Чекерс».