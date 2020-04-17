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Яшкин — о новом контракте Чайковски: композитор вернулся!

Яшкин — о новом контракте Чайковски: композитор вернулся!
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин отреагировал на заключение нового контракта с защитником Михалом Чайковски.

«Композитор вернулся!!!» — написал Яшкин в „инстасториз“.

В минувшем сезоне 27-летний защитник принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил девять шайб и отдал 22 результативные передачи при показателе полезности «+20». В среднем за матч словацкий защитник проводил на льду больше 18 минут.

В плей-офф Чайковски набрал 4 (2+2) очка в шести матчах при показателе полезности «+1». На протяжении всего сезона Михал играл в первой паре бело-голубых с Юусо Хиетаненом.

Следующий сезон станет для Чайковски третьим в «Динамо». Он пополнил состав бело-голубых в декабре 2018 года, когда вернулся в КХЛ после выступлений в АХЛ за «Шарлотт Чекерс».

Агент Яшкина: есть продвижение в переговорах с «Динамо» по новому контракту
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