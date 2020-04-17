Крикунов: Яшкин продолжит играть за «Динамо». Вопрос по первой пятёрке уже решён

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о селекционной работе бело-голубых.

«Тут секретов нет — мы хотим сохранить ударное звено. Думаю, это получится. Яшкин продолжит играть за «Динамо». Не уверен на сто процентов, что Дмитрий уже подписал новый контракт. Но договорённость есть реальная. Хочу, чтоб и Петерссон остался. Эти ребята очень хорошо у нас сыграли. Понятно, что Яшкин настроен на НХЛ и достоин там выступать. Я сам ему об этом говорил. Но нужно ведь дождаться достойного предложения. Лететь туда в третье звено он и сам не очень хочет. Это же придётся больше тренироваться, чем играть. Тем более ситуация из-за вируса в Америке теперь такая, что вообще ничего не поймёшь: будут ли сезон заканчивать? Когда начнут новый? А в КХЛ Яшкин на виду, играет в атакующий хоккей, который любит. Если он ещё один сезон проведёт в России в такой же манере и столь же результативно, то тогда уж точно хороший контракт за океаном подпишет.

По моим данным, по всей первой пятёрке вопрос уже решён. Осталось дождаться официальных объявлений. По другим ребятам пока думаем. Лямина и Полыгалова я неплохо знаю. И скажу, что Кирилл провёл сезон неплохо. По статистике одним из лучших защитников у нас стал. Всё делает добротно, на опыте, без лишней суеты и авантюр. Тяжело — шайбочку сразу выкинет, редко ошибается.

Нам нужно сильное второе звено. Пусть не такое мощное, как первое. Но хотя бы процентов на 70. В принципе, со «Спартаком» второе звено неплохо сыграло. Но до этого у Полыгалова травма была. Он лишь к концу регулярки форму набрал. А так-то я рассчитывал, что эта тройка у нас значительно сильнее будет», — цитирует Крикунова сайт «Матч ТВ».