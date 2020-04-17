«Амур» заключил новый контракт с нападающим Рассказовым

«Амур» заключил новый контракт с нападающим Кириллом Рассказовым, сообщается на официальном сайте хабаровского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Рассказов забросил девять шайб и сделал пять голевых передач при показатели полезности «-3» в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В среднем за матч российский форвард проводил на льду 15 минут 16 секунд.

Следующий сезон для 27-летнего хоккеиста станет уже четвёртым в составе «тигров». За карьеру в КХЛ Кирилл также защищал цвета «Авангарда», «Югры» и «Торпедо». В общей сложности в лиге Кирилл провёл 257 матчей, в которых забросил 29 шайб и сделал 53 результативные передачи при полезности "+12" и 42 минутах штрафного времени.