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Экс-генменеджер клубов НХЛ Бурк: что сейчас делать свободным агентам? Мне жаль их

Экс-генменеджер клубов НХЛ Бурк: что сейчас делать свободным агентам? Мне жаль их
Хоккей / НХЛ 0

Бывший генеральный менеджер нескольких команд НХЛ, а ныне аналитик канадской телекомпании Sportsnet Брайан Бурк поделился мнением о ситуации с коронавирусом.

«Сокращение контрактов в данном случае неизбежно. После локаута-2004/2005 игроки потеряли 24% своих зарплат. Такие же потери их ждут сейчас, и это в лучшем случае. В худшем — правительства США и Канады объявят о том, что сезон не будет доигран и никакого хоккея в ближайшие месяцы не будет. Вычтите остаток этой регулярки, плей-офф, осенние матчи — и тогда потолок может опуститься с 80 миллионов до 40. Да, настолько сильным может быть удар.

Что сейчас делать свободным агентам? Мне жаль их. Там есть замечательные игроки. Алекс Пьетранджело, Тори Круг… Им не повезло оказаться в неправильном месте в плохое время. Они заслужили большой контракт, но теперь вряд ли получат его.

Да, людям нужен спорт, но только когда всё будет хорошо. Я обожаю хоккей, но не пойду на стадион до тех пор, пока не появится вакцина. И не отпущу туда своих детей. На изобретение препарата потребуется от 12 до 24 месяцев. Уверен, что НХЛ вернётся и вновь станет сильной, у нас будут полные арены, но не жду, что это произойдёт раньше, чем через год-два.

НХЛ делает правильно, не объявляя об отмене сезона сейчас. Нет смысла спешить — они дают людям надежду, следят за ситуацией в еженедельном режиме. А вдруг случится чудо и вакцина будет создана? Возможно, лига проведёт остаток сезона при пустых трибунах, и думаю, так и случится. Даже это станет огромным шагом вперёд», — сказал Бурк в эфире Sportsnet.

НХЛ планирует играть сезон-2020/2021 с ноября по июнь, отменив Матч звёзд и бай-вик
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