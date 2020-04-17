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Московское «Динамо» продлило контракт с Яшкиным. Он стал вторым снайпером в сезоне КХЛ

Московское «Динамо» продлило контракт с Яшкиным. Он стал вторым снайпером в сезоне КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Дмитрий Яшкин договорился с московским «Динамо» о новом контракте. Об этом заявил сам игрок в видеообращении к болельщикам бело-голубым.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» московского «Динамо».

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 27-летний Яшкин принял участие в 58 матчах, записав на свой счёт 63 (31+32) балла при показателе полезности "+34" и 75 минутах штрафного времени. В шести матчах Кубка Гагарина форвард забил три гола и отдал три результативные передачи.

В дебютном сезоне в КХЛ чешский форвард стал вторым снайпером по итогам регулярного чемпионата, уступив только нападающему ЦСКА Кириллу Капризову. На протяжении всего чемпионата Дмитрий являлся бессменным партнёром Вадима Шипачёва по первому звену московской команды.

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