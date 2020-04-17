«Куньлунь» не сможет переехать на Олимпийский стадион в Пекине раньше 2021 года
«Куньлунь Ред Стар» не сможет переехать на Олимпийский стадион в Пекине вместимостью 14 тыс. зрителей раньше 2021 года. В первой половине нового сезона КХЛ команда Курта Фрэйзера продолжит играть на арене «Шоуган», которая вмещает 3 тыс. зрителей.
«Пока мы подали документы в лигу, что нашей домашней ареной будет арена „Шоуган“. Возможно, только после Нового года мы сможем переместиться на Олимпийский стадион. Всё будет зависеть от того, как быстро в Китае возобновятся строительные работы, которые были приостановлены из-за пандемии», — цитирует ТАСС пресс-службу китайского клуба.
В сезоне-2019/2020 «Куньлунь» занял десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и не пробился в плей-офф.
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