Агент Паскуале — о новом контракте с «Барысом»: интерес клуба есть, решение примем позже

Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы голкипера «Барыса» Эдди Паскуале и форварда Корбана Найта, рассказал о ситуации с его клиентами.

«На данный момент в клубе есть интерес к повторному подписанию Корбана Найта и Эдди Паскуале. Новые имена мы ещё не обсуждали. Что касается Эдди Паскуале, то нам нужно немного подождать. Решение будет принято позже», — цитирует Пилко Sports.kz.

29-летний Паскуале в регулярном чемпионате-2019/2020 в 46 матчах пропускал 2,03 шайбы и отражал 93,0% бросков в матче. Охтамаа перешёл в «Барыс» в ходе сезона и набрал 21 (6+15) очко в 36 матчах регулярного чемпионата.

В 60 матчах регулярного чемпионата канадский нападающий набрал 41 (20+21) очко. В пяти матчах плей-офф на счету хоккеиста одна результативная передача. В среднем за матч он проводил на льду больше 20 минут.