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Источник: голкипер Паскуале и защитник Охтамаа могут перейти из «Барыса» в «Локомотив»

Источник: голкипер Паскуале и защитник Охтамаа могут перейти из «Барыса» в «Локомотив»
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» заинтересован в услугах канадского вратаря Эдди Паскуале и финского защитника Атте Охтамаа, сообщает «Спорт Бизнес Online». Оба хоккеиста в сезоне-2019/2020 выступали за «Барыс». Срок действия их контрактов с командой из Нур-Султана истекает 30 апреля 2020 года.

29-летний Паскуале в регулярном чемпионате-2019/2020 в 46 матчах пропускал 2,03 шайбы и отражал 93,0% бросков в матче. Охтамаа перешёл в «Барыс» в ходе сезона и набрал 21 (6+15) очко в 36 матчах регулярного чемпионата.

Ранее хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы главного тренера «Барыса» Андрея Скабелки, рассказал о сомнениях специалиста по поводу заключения нового контракта с клубом. Скабелка называется одним из претендентов на должность главного тренера «Локомотива».

Агент: Скабелка не готов совмещать должности, но в системе «Барыса» это не работает
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