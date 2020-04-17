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Источник: зарплата Азеведу в «Ак Барсе» в следующем сезоне составит 85 млн рублей

Источник: зарплата Азеведу в «Ак Барсе» в следующем сезоне составит 85 млн рублей
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу заработает 85 млн рублей по однолетнему контракту в Казани, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

32-летний Азеведу выступает за «Ак Барс» с 2014 года. В минувшем сезоне канадец принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив 13 шайб и сделав 24 голевые передачи при показателе полезности "+14" и 41 минуте штрафного времени. Азеведу проводил на площадке 18 минут и 18 секунд за матч. В четырёх матчах розыгрыша Кубка Гагарина нападающий записал в актив одну заброшенную шайбу.

Также отмечается, что защитник Роман Рукавишников получит по 40 млн руб. за два сезона в «Ак Барсе». При этом в контракте Романа прописаны легковыполнимые бонусы (по 8 млн рублей в каждом из сезонов). Нападающий Виктор Тихонов подписал однолетний контракт на 35+7 млн рублей.

Форварды Азеведу и Да Коста подпишут однолетние контракты с «Ак Барсом»
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