Брызгалов: не боюсь коронавируса. Мне кажется, я им уже переболел

Известный голкипер, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов поделился мнением о пандемии коронавируса.

«Лично я его не боюсь. Мне кажется, я им уже переболел ещё в декабре. У меня был сухой кашель, температура. Сын тоже болел чем-то непонятным, что приходилось два раза к доктору ездить. Симптомы были теми же. А может, у нас уже есть антитела? Но кто знает? Это надо идти и сдавать анализы. Но система здравоохранения и так работает в напряжённом режиме. Зачем её и нам напрягать? Мы же сейчас в порядке.

Правильно сказал Дональд Трамп: «Само лекарство не может быть дороже, чем обходится болезнь». Сколько мы ещё можем просидеть на этом карантине? Люди без работы, голодают. У кого-то большие владения с бассейнами и развлечениями. Им хорошо. Но кто-то живёт в маленьких домиках или квартирках, а в семье много детей. Это сложно и трудно психологически. А деньги — они заканчиваются, и не только у людей в России.

Самое страшное — недостаток информации. Неведение. Непонятно, что происходит. Стоило ли вообще садиться на карантин? Умирает ли сейчас больше людей, чем раньше от гриппа?

Можно сказать, что у меня кощунственные идеи. Здоровье людей важнее экономики. Но ведь теперь появились голод, депрессия, безработица, стрессы… Кто-то сходит с ума. Человек — существо социальное. Ему нужно общение», — приводит слова Брызгалова «Матч ТВ».