Маршан: возрастным командам будет непросто после перерыва

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан высказал мнение о возможном возобновлении сезона Национальной хоккейной лиги, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

«Я думаю, что после перерыва хорошо играть и лучше смотреться на льду будут молодые команды. Например, «Торонто» или «Тампа». Очень техничные. Они побегут, у них это сразу получится. А возрастным командам будет непросто.

Перерыв вряд ли пойдёт на пользу какой-то команде. Несколько дней отдыха пригодились бы. Но тут речь идёт о месяце, двух или трёх, а может быть и больше. Все пострадают. Ситуацию усугубляет и то, что мы не можем кататься, не можем поддерживать форму, работать над техникой. Пострадают все команды.

Проблема в том, что на земле можно делать что угодно. Это не имеет никакого значения. Можно бегать, крутить педали. Но ничто не заменит тренировки на льду. Её невозможно повторить, не получится создать такие же условия. Поэтому не так уж важно, что ты делаешь во время паузы. У всех будут проблемы, когда мы выйдем на лёд после перерыва.

Будет очень обидно, если нас лишат шанса узнать, чем всё завершится. У нас очень хорошая команда, у нас есть шанс. Самое обидное, что провести сезон на таком уровне удается не так часто. Мы долго собирали состав, упорно трудились, чтобы оказаться в нынешней ситуации. Мы бы очень хотели узнать, чем всё закончится, сможем ли мы воспользоваться таким шансом. Многие в НХЛ оказались в такой же ситуации. Есть немало достойных претендентов на Кубок Стэнли. Но с другой стороны, на кону сейчас стоят более важные вещи», — приводит слова Маршана пресс-служба НХЛ.