Беспалов: очень приятно быть в команде, которую возглавляет такой тренер, как Знарок

Голкипер «Спартака» Никита Беспалов поделился впечатлениями от выступления столичного клуба в минувшем сезоне.

«Доволен ли я тем, как прошёл минувший сезон? Думаю, нет таких спортсменов, кто абсолютно доволен. Всегда хочется большего. Могу сказать, что у меня нет полного удовлетворения этим сезоном. Мы не прошли первый круг, от этого факта никуда не денешься. Нам было по силам переиграть «Динамо». Но получилось так, как получилось. Так что есть неудовлетворённость, есть недосказанность.

Какие впечатления от работы под руководством Олега Знарка? У меня только позитивные впечатления. Ему удалось создать сплочённый коллектив. Поменялся характер команды, все ребята бились друг за друга. Парни выжимали из себя по-максимуму. Олег Валерьевич прекрасно видит, кто работает, а кто не работает. Кто не работал на льду, тот и не играл. У нас требовательный тренер, и это здорово. Мне очень приятно находиться в команде, которую возглавляет такой тренер», — приводит слова Беспалова пресс-служба «Спартака».