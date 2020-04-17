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Агент: уже сказал ЦСКА, что Шалунов не планирует подписывать контракт на следующий сезон

Агент: уже сказал ЦСКА, что Шалунов не планирует подписывать контракт на следующий сезон
Хоккей / КХЛ 0

Шуми Бабаев, агент нападающего ЦСКА Максима Шалунова, прокомментировал слова скаута «Чикаго Блэкхоукс» Андрея Николишина, который назвал планы хоккеиста поехать в НХЛ агентскими играми.

«Это непрофессионально. Буду рекомендовать своим молодым игрокам не общаться с этим скаутом. Он нарушил этические нормы. Он не знает, что происходит. Я уже сказал ЦСКА, что мы не планируем подписывать контракт на следующий сезон. Шалунов планирует играть в НХЛ. Мы хотели бы подписать контракт с «Чикаго», – приводит слова Бабаева The Athletic.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Шалунов набрал 25 (14+11) очков при показателе полезности "+17" и 26 минутах штрафа. В четырёх встречах Кубка Гагарина форвард заработал 2 (1+1) очка.

Скаут «Чикаго» Николишин: разговоры о планах Шалунова поехать в НХЛ – агентские игры
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