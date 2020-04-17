Агент: уже сказал ЦСКА, что Шалунов не планирует подписывать контракт на следующий сезон

Шуми Бабаев, агент нападающего ЦСКА Максима Шалунова, прокомментировал слова скаута «Чикаго Блэкхоукс» Андрея Николишина, который назвал планы хоккеиста поехать в НХЛ агентскими играми.

«Это непрофессионально. Буду рекомендовать своим молодым игрокам не общаться с этим скаутом. Он нарушил этические нормы. Он не знает, что происходит. Я уже сказал ЦСКА, что мы не планируем подписывать контракт на следующий сезон. Шалунов планирует играть в НХЛ. Мы хотели бы подписать контракт с «Чикаго», – приводит слова Бабаева The Athletic.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Шалунов набрал 25 (14+11) очков при показателе полезности "+17" и 26 минутах штрафа. В четырёх встречах Кубка Гагарина форвард заработал 2 (1+1) очка.