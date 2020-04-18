Голкипер «Витязя» Ежов потренировался на улице в Монреале
Голкипер подольского «Витязя» Илья Ежов показал, чем занимается во время карантина. 33-летний хоккеист опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео тренировки, которую он провёл на улице в Монреале.
Посмотреть видео также можно в «Инстаграме».
В прошедшем регулярном чемпионате Ежов принял участие в 44 матчах, одержав 17 побед, из которых две — на ноль. Ежов отражал 92,1% броска за матч при коэффициенте надёжности 2,56. В этом плей-офф Ежов провёл четыре встречи, отражая 88,7% бросков при коэффициенте надёжности 3,99.
В Континентальной хоккейной лиге Ежов защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика», тольяттинской «Лады», а также петербургского СКА.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Источник: Артём Бородкин станет игроком «Витязя»
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