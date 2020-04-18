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Новиков — о Питерсе: не верю, что иностранные тренеры могут давать результат в России

Новиков — о Питерсе: не верю, что иностранные тренеры могут давать результат в России
Хоккей / КХЛ 0

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о перспективах канадского тренера Билла Питерса в «Автомобилисте».

«В Екатеринбурге хотят результата, это однозначно. Это сильный регион как с точки зрения экономики, так и с точки зрения спорта. Их амбиции понятны. Преклонение перед иностранцами у нас идёт ещё со времён Петра Первого, и мы от этого не ушли. Не верю, что иностранные тренеры могут давать результат в нашей системе.

На первых порах тренер-легионер может подтянуть игровую и тренировочную дисциплину. Но ничего глубокого они не дадут. Вообще, тренеры в НХЛ — далеко не самое сильное звено. Там лучшие игроки, но у специалистов нет образования. Они самоучки. Если «Автомобилист» созрел для результата, то сделал бы это и с Мартемьяновым. У клуба есть амбиции и деньги. Думаю, в следующем сезоне он может замахнуться на финал Востока. Но, убеждён, в этом не будет большой заслуги Питерса», — сказал Новиков «Чемпионату».

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