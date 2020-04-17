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Крикунов: Питерсу сразу ни за что не понять всех нюансов. Дай бог, за полгода разберётся

Крикунов: Питерсу сразу ни за что не понять всех нюансов. Дай бог, за полгода разберётся
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о перспективах канадского тренера Билла Питерса в «Автомобилисте».

«Тут дело не в конкретном клубе. Сколько уже канадцев к нам в лигу приходило? И сколько в итоге справилось? Единицы. Думаю, что Питерсу очень тяжело придётся. Да, мы тоже играем в хоккей, но немного не в тот, что в Канаде. И сразу всех этих нюансов ни за что не понять. Дай бог, если за первые полгода разберется.

У нас всё отличается, особенно психология. И потом, ну как до наших игроков по-английски достучаться? Если в команде только семь-восемь хоккеистов тренера понимать будут, да и то на элементарном уровне? А ведь иногда человеку надо именно на родном языке что-то такое сказать, чтоб до него дошло. Опять же с легионерами непонятно. Вон Доус из команды ушёл. Интересно, куда он теперь? В «Барыс» его обратно точно не возьмут», – цитирует Крикунова сайт «Матч ТВ».

Изгнанный из НХЛ тренер едет в «Автомобилист». Что ждёт уральский клуб с Питерсом?
Это большой риск, но в КХЛ канадец может дать результат.
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