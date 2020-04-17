Крикунов: Питерсу сразу ни за что не понять всех нюансов. Дай бог, за полгода разберётся

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о перспективах канадского тренера Билла Питерса в «Автомобилисте».
«Тут дело не в конкретном клубе. Сколько уже канадцев к нам в лигу приходило? И сколько в итоге справилось? Единицы. Думаю, что Питерсу очень тяжело придётся. Да, мы тоже играем в хоккей, но немного не в тот, что в Канаде. И сразу всех этих нюансов ни за что не понять. Дай бог, если за первые полгода разберется.
У нас всё отличается, особенно психология. И потом, ну как до наших игроков по-английски достучаться? Если в команде только семь-восемь хоккеистов тренера понимать будут, да и то на элементарном уровне? А ведь иногда человеку надо именно на родном языке что-то такое сказать, чтоб до него дошло. Опять же с легионерами непонятно. Вон Доус из команды ушёл. Интересно, куда он теперь? В «Барыс» его обратно точно не возьмут», – цитирует Крикунова сайт «Матч ТВ».
- 17 апреля 2020
-
13:15
-
13:03
-
13:02
-
12:56
-
12:39
-
12:15
-
12:00
-
11:31
-
11:25
-
11:01
-
10:45
-
10:33
-
10:20
-
10:11
-
10:00
-
09:37
-
09:22
-
09:15
-
09:00
-
07:01
-
06:33
-
00:47
-
00:32
- 16 апреля 2020
-
23:48
-
23:32
-
22:55
-
22:31
-
22:04
-
21:55
-
21:30
-
21:18
-
20:43
-
20:40
-
20:27
-
20:15