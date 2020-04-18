Новиков: в России сейчас лучшая система мира по подготовке молодых игроков

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал новые контракты Владимира Крикунова и Александра Андриевского с клубами.



“Динамо” продлило контракт с Крикуновым? От добра добра не ищут. Крикунов — тренер со знаком качества, один из наших последних патриархов. Условия в “Динамо” неплохие. Крепкая команда, смогли оставить такого хорошего нападающего, как Яшкин. Но не думаю, что команда сможет сделать что-нибудь серьёзное в следующем сезоне.



Клуб “Сочи” решил оставить Андриевского. Не в обиду Александру будет сказано, у нас много тренеров, которые не востребованы в своих странах. В лучшем случае Андриевский — хороший помощник. Это всё похоже на бег на месте. Такие команды, как “Сочи”, должны раскрывать молодых игроков, которых у нас в избытке. У нас сейчас лучшая система в мире по подготовке молодых ребят. Но их надо видеть, брать и готовить. Совершенно очевидно, что в “Сочи” была неразбериха с вратарской позицией, которая недопустима. “Сочи” — политическая команда олимпийского региона, там должен работать сильнейший тренерский штаб. К сожалению, нынешнюю ситуацию в клубе можно охарактеризовать как бег на месте”, — сказал Новиков “Чемпионату”.

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